Грузовики МАЗ отправились на ралли-рейд "Дакар"

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные грузовики команды "МАЗ-СПОРТавто" отправились на ралли-рейд "Дакар-2019", сообщили БЕЛТА в ОАО "МАЗ".

В гонке примут участие три грузовика МАЗ и автомобили технической поддержки. Машины прибудут в порт французского Гавра своим ходом, а 22 ноября паромом отправятся в Южную Америку, куда будут доставлены в конце декабря. Команда сможет забрать автомобили 3 января, после чего осмотреть и проверить все технические характеристики.

Как отметили в команде, состав экипажей по сравнению с прошлым годом не изменился. Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Пилоту Алексею Вишневскому помогут штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович. В третьем экипаже будут пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко.

Ралли-рейд "Дакар-2019" стартует в Перу 6 января в Лиме, а завершится там же через 11 дней. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через огромные дюны и другие песчаные препятствия. В то же время, в отличие от предыдущих лет, экипажи не столкнутся с высокогорьем.-0-

Фото из facebook-аккаунта МАЗ-СПОРТавто