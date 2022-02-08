Губерниев: Антон Смольский продолжил традицию белорусов попадать в призеры индивидуальных гонок на ОИ

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев не удивлен олимпийскому серебру Антона Смольского. Об этом он рассказал порталу Metaratings.ru, сообщает БЕЛТА.

"Совсем неудивительно, что Смольский завоевал медаль. Я очень уважаю их тренера Андрея Падина, прекрасный специалист. В этом сезоне Антон Смольский замечательно прибавил. У белорусов есть прекрасная традиция попадать на пьедестал в индивидуальных гонках на Олимпийских играх: в 1998 году в Нагано Алексей Айдаров взял бронзу, в 2010 году в Ванкувере Сергей Новиков завоевал серебро, а сейчас его успех повторил Антон Смольский. Парень молодец, это большой успех, я рад за него", - сказал Дмитрий Губерниев.

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Фото Андрея Покумейко