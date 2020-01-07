Гулевич: премия "Белорусский спортивный Олимп" - важный этап в моей карьере

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Присуждение премии "Белорусский спортивный Олимп" старший тренер национальной команды по современному пятиборью Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Василий Гулевич считает важным этапом в своей карьере и воспринимает не только как оценку своего собственного труда, но и всех, кто был причастен к его становлению в роли авторитетного специалиста. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

"Современное пятиборье - такой вид спорта, в котором один в поле не воин. Плоды в виде наград на различных международных состязаниях может принести только совместный труд. Мне очень повезло с учителями, благодаря которым осваивал премудрости своей профессии. К тому же квалифицированные коллеги всегда готовы прийти на помощь. Естественно, благодарен за поддержку родителям, своей семье. Они были рядом в самые трудные минуты и поддерживали мой выбор ступить на тренерскую стезю", - сказал Василий Гулевич.

По словам лауреата премии "Белорусский спортивный Олимп", год сложился как для него, как и для всей белорусской школы современного пятиборья, удачно. Так, его подопечная Ольга Силкина выиграла два золота чемпионата мира и олимпийскую лицензию. При этом, подчеркнул тренер, завоевание медалей не потребовало от ее каких-то сверхусилий.

Впрочем, на лаврах отечественные рыцари пяти качеств почивать не намерены и продолжают подготовку к самым значимым стартам 2020 года, среди которых Игры в Токио. Василий Гулевич уверен, что атлеты способны показать достойный результат и порадовать отечественных любителей спорта. -0-