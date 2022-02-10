Гуськова, Гладченко и Густик поспорят за награды в смешанном командном турнире в лыжной акробатике

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сегодня первые олимпийские награды разыграют мастера лыжной акробатики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В смешанном командном турнире в составе сборной Беларуси выступят олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова, а также Станислав Гладченко и Максим Густик. Соперниками белорусов будут фристайлисты Канады, России, Швейцарии, США и Китая. После первого этапа соревнований в главный финал попадут 4 лучшие команды.

Эта дисциплина фристайла впервые представлена в программе Олимпийских игр. Каждая команда состоит из трех лыжных акробатов: два мужчины и одна женщина либо две женщины и один мужчина. Их индивидуальные результаты суммируются и побеждает команда с наибольшим количеством очков.-0-