Хабаровский "Амур" и московское "Динамо" одержали победы в чемпионате КХЛ

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хабаровский "Амур" и московское "Динамо" одержали победы во второй день третьей игровой недели чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хабаровский "Амур", до этого не знавший радости побед, принимал в родных стенах рижское "Динамо". К радости своих болельщиков, "тигры" смогли заставить капитулировать гостей - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

У дальневосточной дружины отличились Сергей Терещенко и Валентин Пьянов. У команды из города на берегах Рижского залива шайбу забросил Морган Эллис. Благодаря этому успеху хабаровчане покинули последнюю строчку таблицы Восточной конференции.

Что касается "Динамо", то команда экс-наставника сборной Беларуси Владимира Крикунова праздновала победу над "Сибирью" - 4:2 (2:0, 0:2, 2:0). Хет-трик оформил форвард "бело-синих" Дмитрий Яшкин, умудрившийся отличиться не только в большинстве, но и когда в его дружине было на одного игрока меньше. Еще один гол чешский хоккеист русского происхождения забросил в пустые ворота. Кроме того, в рядах москвичей отличился Даниил Тарасов. В новосибирской дружине голы на свой счет записали Егор Миловзоров и Виталий Меньшиков.-0-