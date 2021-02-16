Хабаровский "Амур" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче чемпионата КХЛ

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты хабаровского "Амура" на домашней арене обыграли екатеринбургский "Автомобилист" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу "тигров", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Хабаровске проходила в упорной борьбе. Ощущалось, что гостям не хватает в своих рядах именитого Павла Дацюка, который этот выезд пропускал. Уральцы доминировали, но их подводила точность в завершающей стадии атак. Они трижды не смогли забросить шайбы в большинстве.

На третьей минуте второго периода гостям все же удалось открыть счет. Георгий Белоусов завершил старания Чарльза Геноуэя и вратаря Якуба Коваржа, для которого это пятая результативная передача в сезоне. Он обновил рекорд Лиги по очкам за сезон, которые заработали стражи ворот. Получив шайбу в свои ворота на 28-й минуте, "тигры" встрепенулись и пошли вперед, стараясь порадовать болельщиков. В итоге сначала Кирилл Рассказов на 42-й минуте встречи сравнял счет, а затем на четвертой минуте овертайма Михал Йордан подарил своей команде победу.

"Амур" уже потерял шансы на попадание в плей-офф, занимая 10-е место в таблице Восточной конференции с 47 очками. "Автомобилист" ранее гарантировал себе выход в следующую стадию соревнований. После этого поражения уральцы с 64 пунктами занимают седьмое место в Восточной конференции.

Минское "Динамо" сегодня в рамках турнира на льду столичной "Минск-Арены" сыграет против московских одноклубников. -0-