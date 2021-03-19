19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом в своем Twitter написал президент UFC Дэйна Уайт, сообщает ТАСС.

"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг", - написал Дэйна Уайт.

Позднее Дэйна Уайт заявил, что 15 мая на турнире UFC 262 пройдет бой за вакантный чемпионский пояс, которым владел Хабиб Нурмагомедов, между американцем Майклом Чендлером и бразильцем Шарлисом Оливейрой.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Мастер боевых искусств Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи. 32-летний Хабиб Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения, в UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.-0-