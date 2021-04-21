Хаджи Раджабов выиграл бронзу ЧЕ по борьбе в Польше

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский "вольник" Хаджи Раджабов, выступающий в весовой категории 92 кг, выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе в Варшаве (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке Хаджи Раджабов с минимальным преимуществом победил молдаванина Георгия Рубаева – 3:2, однако уступить швейцарцу Самуэлю Шерреру – 4:5 и был вынужден оспаривать бронзу в схватке с Иварсом Самусеноксом из Латвии. Поединок прошел под диктовку Хаджи Раджабова, который в итоге выиграл со счетом 8:0.

Победителем в данной весовой категории стал Магомед Курбанов из России, заставивший капитулировать Самуэля Шеррера – 4:1. Еще одна бронзовая награда обрела азербайджанскую прописку благодаря Осману Нурмагомедову.

Был близок к завоеванию бронзовой медали Денис Хроменков (125 кг). Он записал на свой счет победы над Исламом Адизовым из Болгарии – 11:0, финном Йере Тапани Хейно – 7:0, однако в полуфинале уступил будущему чемпиону Европы из Турции Тахе Акгюлю – 0:4. К сожалению, во встрече за бронзу молодой белорусский спортсмен не смог найти ключи к обороне титулованного грузина Гено Петриашвили. Денис Хроменков вел по ходу встречи, но был вынужден уступить – 9:12.

Таха Акгюль оформил свою седьмую победу на чемпионатах Европы заставив капитулировать россиянина Сергея Козырева, который стал серебряным медалистом турнира. Еще одну бронзовую награду чемпионата Европы выиграл украинец Александр Хоцяновский.

Также стали известны призеры континентального форума по вольной борьбе еще в двух весовых категориях. В весе 61 кг золото выиграл россяинин Абасгаджи Магомедов. Серебро на счету Андрея Джелепа из Украины. Представитель Польши Эдуард Григорьев и Бека Ломтадзе из Грузии завоевали бронзовые медали. Белорусский спортсмен Димчик Ринчинов уступил Бека Ломтадзе в 1/8 финала и завершил борьбу за награды.

Среди борцов дивизиона 74 кг первенствовал Таймураз Салказанов из Словакии. У болгарина Мирослава Кирова второе место. Бронзовые медали выиграли Френк Чамизо из Италии и израильтянин Митчелл Файнсильвер, выигравший в 1/8 финала у белорусского борца Давуда Ализалова, который после этого поражения завершил спор за места на пьедестале.

По результатам трех дней состязаний в вольной борьбе были подведены итоги командной классификации. Первое место заняли российские спортсмены на счету которых шесть золотых и две серебряные медали. Вторые – турки (2-1-0), третьи – словаки (2-0-0).

21 апреля стартовали поединки представительниц женской борьбы. Право оспаривать бронзу по итогам первого дня чемпионата Европы в данном виде древнего единоборства получили белоруски Екатерина Пичковская (55 кг), Юлия Писаренко (59 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг). Кроме того, в случае успеха, по итогам утешительной схватки против украинки Алины Бережной-Стадник-Махиня получит право оспаривать бронзовую награду Анна Садченко (68 кг).-0-