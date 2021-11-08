Хассан Мустафа переизбран президентом Международной федерации гандбола на шестой срок

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египтянин Хассан Мустафа продолжит руководить Международной федерацией гандбола (IHF) до 2025 года. Такое решение приняли на 38-м конгрессе этой организации, который впервые прошел в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые египетский функционер, которому сейчас 77 лет, занял пост президента IHF в 2000 году и теперь переизбран на шестой срок. Первым вице-президентом остался французский специалист Жоэль Дельпланк. Кроме них в исполком гандбольной федерации вошли чех Франтишек Таборски, Анна Рапп из Швеции и румынка Нарчиса Лекушану.

Участники очередного конгресса также выбрали руководителей ряда комиссий Международной федерации гандбола. В частности, датчанин Пер Бертельсен возглавил комиссию по организации и проведению соревнований, а норвежец Пер Мортен Седаль стал главой комиссии по правилам игры и судейству.

Планируется, что следующий конгресс IHF пройдет в июне 2023 года в польском Катовице.-0-