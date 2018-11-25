Хауден заменил Когалева в первом звене минского "Динамо" перед матчем с "Салаватом Юлаевым"

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куинтон Хауден заменил Александра Когалева в первом звене нападения минского "Динамо" перед матчем с "Салаватом Юлаевым", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусской команды.
Матч чемпионата КХЛ между уфимской командой и минчанами начнется сегодня в столице Башкортостана в 14.30. Канадский форвард "Динамо" не принимал участия в предыдущих выездных встречах "зубров" в Хабаровске, Шанхае и Владивостоке из-за повреждения плеча. На тренировке в Уфе травму получил Александр Когалев, которого и заменит Куинтон Хауден.
После 31 матча в сезоне минское "Динамо" с 20 очками занимает 11-е место в Западной конференции, хоккеисты "Салавата" расположились на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.-0-
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