Хави Эрнандес стал главным тренером футболистов "Барселоны"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный испанский футболист Хави Эрнандес официально назначен главным тренером "Барселоны", такая информация размещена на сайте клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хави Эрнандес сменил на этом посту нидерландского специалиста Роналда Кумана. Планируется, что новый наставник будет возглавлять "Барсу" до конца нынешнего и два следующих сезона. Хави Эрнандес, которому сейчас 41 год, является воспитанником "Барселоны". С1998-го по 2015 год он провел в ней 767 матчей и завоевал 25 национальных и международных титулов. До 2019 года Хави Эрнандес играл в катарском клубе "Аль Садд" и после окончания игровой карьеры стал его тренером.

Хави Эрнандес прибудет в каталонскую столицу в эти выходные, а 8 ноября на "Камп Ноу" будет представлен публике в качестве главного тренера "Барселоны". Перед началом нынешнего сезона в составе "Барсы" произошли серьезные кадровые изменения. В частности, команду покинули ее многолетний лидер Лионель Месси и еще ряд прославленных футбольных звезд. В связи с этим игра у самого титулованного испанского клуба разладилась и сейчас, после 11 туров национального чемпионата, "Барселона" занимает лишь 9-е место, набрав всего 16 очков. Турнирную таблицу возглавляет "Реал Сосьедад", у которого 25 баллов, мадридский "Реал" и "Севилья" имеют по 24 очка.-0-