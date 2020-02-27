Хет-трик Андрея Костицына помог минскому "Динамо" одержать волевую победу над московскими одноклубниками в последнем матче сезона

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" выиграло в заключительном матче чемпионата КХЛ у московских одноклубников. Встреча на "Минск-Арене" завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо-Минск - Динамо (Москва) - 4:3 (1:3, 3:0, 0:0)

Минск. 27 февраля. "Минск-Арена", 10 857 зрителей.

"Динамо-Минск": Толопило (Тэйлор); Денисов – Эллиотт, Принс – Спунер – Павлович; Граньяни – Дерябин, А. Костицын (К) – Ковыршин – Стефанович; Готовец – Еременко, Аносов – Демков – Мартынов; Морроу – Знахаренко, Дроздов – Китаров – Паре.

"Динамо" (Москва): Бочаров (Еременко); Хиетанен – Чайковски, Индрашис – Шипачев (К) – Яшкин; Волков – Миронов, Тарасов – Полыгалов – Пулккинен; Зайцев – Григорьев, Брюквин – Игумнов – Алексеев, Аланов – Лямин, Муранов – Ефремов – Кулемин.

Голы: 0:1 – 01:29 Зайцев (Алексеев, Брюквин), 0:2 – 05:32 Миронов (Пулккинен), ГБ, 1:2 – 15:54 А. Костицын (Ковыршин), 1:3 – 16:32 Яшкин (Индрашис), 2:3 – 23:16 А. Костицын (Граньяни), 3:3 – 27:25 А. Костицын (Павлович, Эллиотт), ГБ, 4:3 – 36:08 Павлович (Эллиотт, Спунер).

Броски: 29-29.

Вбрасывания: 38-28.

Штраф: 13-19.

В первом периоде москвичи прижали хозяев льда к своим воротам, и уже на второй минуте игры повели в счете благодаря точному броску Егора Зайцева в правый верхний угол. Эта шайба еще больше раззадорила команду из столицы России, и те буквально не выпускали "зубров" из их зоны. Минчане начали фолить, и после удаления Джо Морроу нападающий Андрей Миронов "расстрелял" Никиту Толопило и увеличил отрыв своей команды до двух шайб.

Лишь на 12-й минуте возникла первая острота у ворот Ивана Бочарова, который вышел из этой ситуации победителем. Далее игра выровнялась, и Адрей Костицын сократил отставание в счете. Правда, вскоре Дмитрий Яшкин забросил третью шайбу в ворота Никиты Толопило.

После перерыва динамовцы Минска грамотно использовали свои шансы и трижды ловили гостей на острых контратаках. На 23-й минуте Андрей Костицын классно реализовал выход к воротам москвичей, сделав счет 2:3.

На 27-й минуте травму получил голкипер москвичей Иван Бочаров. Его заменил титулованный страж ворот Александр Еременко. Однако "сухим" он оставался недолго. Костицын-старший оформил хет-трик, выкатившись из-за ворот и воспользовавшись рикошетом от клюшки Юосо Хиетанена.

Гостевая дружина ринулась в атаку, и добрых пять минут у ворот Никиты Толопило было весьма тревожно. Но на 36-й минуте Александр Павлович после паса из-за ворот от Райана Спунера вывел "зубров" вперед - 4:3.

В третьем периоде команды продолжили играть в открытый хоккей с обилием опасных моментов. Также зрители увидели драку Джо Морроу и Николая Кулемина.

За 1 минуту 28 секунд до конца основного времени матча Владимир Крикунов взял тайм-аут, вратарь москвичей покинул ворота, но счет так и не изменился.

Победа не позволила минским динамовцам уйти с последнего места в турнирной таблице чемпионата КХЛ, где они завершили сезон с 38 очками после 62 матчей "регулярки".-0-

Фото Сергея Шелега