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25 августа 2019, 22:48

Хет-трик Дубайича помог БАТЭ разгромить "Славию", "Шахтер" победил "Гомель" в чемпионате Беларуси по футболу

Во время матча БАТЭ - "Славия". Фото ФК БАТЭ
Во время матча БАТЭ - "Славия". Фото ФК БАТЭ
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2019"
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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили мозырскую "Славию" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Героем встречи на поле "Борисов-Арены" стал сербский нападающий хозяев Боян Дубайич, который открыл счет на 36-й минуте, а в начале второго тайма отличился еще дважды, оформив хет-трик. Точку в матче на 69-й минуте поставил защитник борисовчан Захар Волков - 4:0.

Еще один претендент на место в призовой тройке солигорский "Шахтер" у себя дома переиграл "Гомель" - 3:1.

Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"

Результаты остальных игр 19-го тура: "Витебск" - "Неман" (Гродно) - 0:0, "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 6:2, "Ислочь" (Минский р-н) - "Слуцк" - 0:1, "Дняпро" (Могилев) - "Минск" - 1:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Городея" - 1:1, "Динамо" (Минск) - "Торпедо" (Минск) - 3:0 (техническое поражение).

Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 45 очков (18 матчей), БАТЭ - 43 (17), "Шахтер" - 40 (17).-0-

Теги
БАТЭ ФК Динамо-Минск ФК Шахтер футбол чемпионат Беларуси
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