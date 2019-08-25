Хет-трик Дубайича помог БАТЭ разгромить "Славию", "Шахтер" победил "Гомель" в чемпионате Беларуси по футболу

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили мозырскую "Славию" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Героем встречи на поле "Борисов-Арены" стал сербский нападающий хозяев Боян Дубайич, который открыл счет на 36-й минуте, а в начале второго тайма отличился еще дважды, оформив хет-трик. Точку в матче на 69-й минуте поставил защитник борисовчан Захар Волков - 4:0.
Еще один претендент на место в призовой тройке солигорский "Шахтер" у себя дома переиграл "Гомель" - 3:1.
Результаты остальных игр 19-го тура: "Витебск" - "Неман" (Гродно) - 0:0, "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 6:2, "Ислочь" (Минский р-н) - "Слуцк" - 0:1, "Дняпро" (Могилев) - "Минск" - 1:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Городея" - 1:1, "Динамо" (Минск) - "Торпедо" (Минск) - 3:0 (техническое поражение).
Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 45 очков (18 матчей), БАТЭ - 43 (17), "Шахтер" - 40 (17).-0-