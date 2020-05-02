Хет-трик Горбачика помог жодинцам разгромить ФК "Минск"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БЕЛАЗа" разгромили "Минск" со счетом 5:2 в выездном матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок на поле столичного стадиона "Трактор" гости начали очень активно, и уже на 8-й минуте Кирилл Премудров вывел торпедовцев вперед. Вскоре отличился его партнер по команде Валерий Горбачик, который с 31-й по 45-ю минуты оформил хет-трик. Хозяева смогли ответить лишь точным ударом Владимира Хващинского. После перерыва подопечные Юрия Пунтуса также полностью контролировали игру, и на 83-й минуте Луис Велозу точным ударом с линии штрафной площади минчан забил пятый мяч. Через 5 минут в одной из редких контратак черногорский легионер хозяев Огнен Ролович установил окончательный результат встречи. Благодаря этой виктории жодинские торпедовцы вышли на первое место в турнирной таблице.

Позже брестский "Рух" примет гостей из "Городеи", а минское "Динамо" сыграет на своей арене с футболистами "Слуцка".

Накануне в стартовом матче 7-го тура столичный "Энергетик-БГУ" победил в Борисове "Смолевичи" с результатом 2:0.

Заключительные поединки этого тура состоятся 3 мая: "Белшина" (Бобруйск) - "Динамо" (Брест), "Витебск" - "Славия" (Мозырь), БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно), "Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минский район).

Турнирное положение: "Торпедо-БЕЛАЗ" - 14 очков, "Слуцк" - 13, "Ислочь", "Энергетик-БГУ" - по 12, БАТЭ, "Витебск" - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Городея" - по 9, "Неман", "Шахтер", "Рух" - по 8, "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.-0-