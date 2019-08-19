Хет-трик Юрия Ковалева помог "Шахтеру" разгромить на выезде "Слуцк" в 18-м туре чемпионата Беларуси

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" разгромили на выезде "Слуцк" со счетом 5:0 в заключительном матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свое преимущество гости реализовали в середине первого тайма, когда дважды подряд отличился Юрий Ковалев, а незадолго до перерыва защитник "Слуцка" Алексей Пустозеров отправил мяч в свои ворота. Во второй половине встречи Ковалев оформил хет-трик, а затем Лаша Шиндагоридзе довершил разгром хозяев поля.
Результаты других встреч 18-го тура: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Гомель" - 1:1, "Неман" (Гродно) - "Ислочь" (Минский район) - 1:1, "Славия" (Мозырь) - "Дняпро" (Могилев) - 1:0, "Минск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:0, "Городея" - "Динамо" (Минск) - 3:1. Поединок главных фаворитов турнира брестского "Динамо" и БАТЭ в связи с участием борисовчан в квалификации Лиги Европы перенесен на 25 сентября.
Турнирную таблицу возглавляет брестское "Динамо", у которого 42 очка (17 матчей), БАТЭ имеет на два балла меньше и игру в запасе, третьим идет "Шахтер", набравший 37 очков в 16 проведенных встречах.
Игры 19-го тура пройдут 23-25 августа.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2759 BYN
|2.277 BYN
|2.285 BYN
|USD
|2.0524 BYN
|2.055 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.0842 BYN
|3.065 BYN
|3.08 BYN