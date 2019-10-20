Хет-трик Комаровского помог "Ислочи" победить "Торпедо-БелАЗ" в чемпионате Беларуси

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" обыграли в гостях жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 3:1 в матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе победителей хет-трик оформил опытный форвард Дмитрий Комаровский. Он открыл счет на 39-й минуте, на 65-й минуте реализовал пенальти, а в третий раз отличился за 3 минуты до окончания игры. Единственный мяч у хозяев на 74-й минуте забил Богдан Мышенко.

Сегодня лидер первенства брестское "Динамо" примет на своем поле гостей из "Слуцка", а в Могилеве местный "Дняпро" сыграет с солигорским "Шахтером".

Действующий чемпион страны БАТЭ не смог 19 октября победить на поле "Борисов-Арены" футболистов "Гомеля", завершив встречу вничью - 1:1.

В Мозыре местная "Славия" уступила гродненскому "Неману" со счетом 0:1. Футболисты минского "Динамо" проиграли на своем поле "Витебску" - 0:2.

В последнем матче 25-го тура 21 октября "Городея" на своем поле встретится с минским "Энергетиком-БГУ".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 61 очко (24 матча), БАТЭ - 57 (24), "Шахтер" - 57 (24), "Динамо" (Минск) - 45 (24).-0-