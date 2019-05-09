Лукас Моура на 96-й минуте принес "Тоттенхэму" победу над "Аяксом" и вывел "шпор" в финал Лиги чемпионов

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Тоттенхэма" вслед за "Ливерпулем" стали финалистами Лиги чемпионов, победив по сумме двух полуфинальных матчей голландский "Аякс" - 0:1 (дома) и 3:2 (в гостях), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, "Аякс" вышел вперед на 5-й минуте после точного удара Маттейса де Лигта, а еще через полчаса Хаким Зиеш забил второй гол. После перерыва гости перехватили инициативу и Лукас Моура дважды подряд поразил ворота хозяев - 2:2. Для общей победы "Тоттенхэму" оставалось забить один гол и это сделал Лукас Моура на 6-й компенсированной минуте.

Таким образом, 1 июня в решающем поединке Лиги чемпионов на мадридском стадионе "Метрополитано" сыграют английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В финале прошлого сезона футболисты "Ливерпуля" уступили мадридскому "Реалу" со счетом 1:3.-0-