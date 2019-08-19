Петр Хилько: на ЧЕ в Словакии белорусские волейболистки постараются добиться максимального результата

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы в Братиславе (Словакия) белорусские волейболистки постараются добиться максимального результата. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер женской сборной Беларуси Петр Хилько, передает корреспондент БЕЛТА.
Так, с 8 июля женская национальная команда начала непосредственную подготовку к предстоящему главному старту сезона и провела товарищеские матчи в Польше, затем - с Грецией и в Украине.
"Последний матч в Запорожье с Украиной (0:3) добавил информации для анализа. Это поражение, на мой взгляд, будет команду держать в тонусе. Мы всегда считались командой с приемом, а в последней игре не получилось. Перед стартовым матчем с Россией (23 августа) в Братиславе у нас есть еще время. С одной из лучших сборных мира постараемся сыграть на равных, как это удалось Республике Корея в Калининграде во время отбора на Олимпиаду. Женская сборная по волейболу - одна из успешных команд в игровых видах. И мы постараемся показать максимальный результат, выступить не хуже, чем два года назад, когда заняли седьмое место", - сказал Петр Хилько.
Перед чемпионатом Европы, по словам главного тренера, состав команды сбалансирован, 14 игроков (сильнейших волейболисток) на данный момент готовятся к старту 23 августа. "У нас запланирована еще одна тренировка 20 августа в Минске, после чего вылетаем в Словакию", - отметил Петр Хилько.
Одна из ведущих игроков национальной сборной Беларуси Анна Климец считает, что в дебютной встрече континентального форума против России белорускам по силам оказать серьезное сопротивление. "Как отметил тренер, если справимся с приемом, за счет комбинационных действий сможем сыграть на равных. Россиянки выделяются своей подачей и блоком, очень неплохо действует Ирина Воронкова. Мы уже не раз играли с россиянками, у них молодая команда, которая способна добиваться высоких результатов, но мы постараемся не разочаровать болельщиков", - сказала Анна Климец.
Женская сборная Беларуси первый матч на чемпионате Европы сыграет с Россией 23 августа, с Испанией - 25 августа, на следующий день, 26-го, белоруски встретятся со Словакией, 28 августа проведут матч с Германией, а завершат групповой этап 29 августа поединком со Швейцарией.
Для женской сборной Беларуси континентальный форум станет девятым в истории. Наиболее высокого результата национальная команда добилась в 2017 году, заняв седьмое место.-0-
Фото Егора Павлющика
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