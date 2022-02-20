"Химик" обыграл "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты новополоцкого "Химика" на своем льду обыграли "Динамо-Молодечно" в очередном матче второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало встречи осталось за гостями - в середине стартовой трети счет открыл форвард зубров Александр Каракулько. Цифры 0:1 на табло долгое время оставались неизменными, однако удержать победу в основное время молодечненцы не смогли. За 90 сек. до конца третьего периода Алексей Садовик сравнял цифры и перевел встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке удача была на стороне "Химика" - победу хозяевам 2:1 принес Виктор Гавриленко.

Также в воскресной программе чемпионата Беларуси по хоккею матчи "Лида" - "Брест" и "Могилев" - "Локомотив".-0-