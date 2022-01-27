"Химик" обыграл "Лиду" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

27 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Новополоцкий "Химик" на чужом льду оказался сильнее "Лиды" в очередном матче второго этапа белорусской экстралиги. Встреча закончилась со счетом 5:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости повели в две шайбы уже к четвертой минуте, однако к концу стартовой трети цифры на табло сравнялись - 2:2. На экваторе поединка "Химик" снова вышел вперед, но радовались гости недолго – "Лиде" понадобилось всего 40 секунд, чтобы восстановить паритет. Тем не менее, на второй перерыв гости все же ушли лидерами - 4:3. У "рыцарей" было 20 минут, чтобы отыграться в третий раз, но вместо этого хозяева пропустили. Дубль оформил форвард "Химика" Вадим Мороз. Это поражение стало для "Лиды" 16-м кряду, новополочане же набрали первые очки во втором этапе экстралиги.

В другом матче четверга "Локомотив" дома одолел "Динамо-Молодечно" 1:0. Единственную шайбу провел нападающий хозяев Артур Абметка. А в Могилеве местный клуб не устоял перед "Брестом" - 1:2. Исход встречи решился в овертайме, где победу южанам принес Даниил Щеголев.

После 47 матчей сезона положение клубов в нижней шестерке таково:

7. "Динамо-Молодечно" (52 очка);

8. "Локомотив" (51);

9. "Химик" (48);

10. "Брест" (40);

11. "Могилев" (36);

12. "Лида" (28).

В пятницу на лед выйдут команды из топ-6: "Витебск" примет "Шахтер", "Гомель" сыграет с "Юностью", а "Неман" встретится с Металлургом.-0-