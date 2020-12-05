"Химик" сохранил место в первой лиге футбольного чемпионата Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский "Химик" сохранил прописку в первой лиге футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в переходном поединке "Химик" разгромил на выезде футболистов "Молодечно-2018" со счетом 4:0. В первом тайме счет открыл Денис Яхно, затем полузащитник хозяев поля Егор Имеряков отправил мяч в свои ворота, а после перерыва Гаджимурад Абдуллаев и Андрей Архипцев еще дважды поразили ворота молодечненцев. Первая встреча этих соперников в Светлогорске завершилась вничью - 0:0.

По итогам сезона второй лиги национального первенства напрямую в первую лигу вышли могилевский "Днепр" и "Шахтер" из Петрикова.

Две лучшие команды первой лиги - речицкий "Спутник" и "Гомель" в 2021 году сыграют в высшей лиге. Минские "Крумкачы", занявшие третье место, 15 и 19 декабря проведут переходные матчи с футболистами "Слуцка", которые финишировали на 14-м месте в элитном дивизионе чемпионата Беларуси.-0-