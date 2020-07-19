"Химки" стали первыми финалистаими Кубка России по футболу

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты подмосковных "Химок" стали первыми финалистами розыгрыша Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном поединке "Химки", выступавшие в прошлом сезоне во втором дивизионе российского первенства, неожиданно обыграли в Екатеринбурге местный "Урал" со счетом 3:1. Все голы победители забили в первой половине встречи, а после перерыва хозяева смогли отквитать лишь один мяч. "Химки" второй раз в истории пробились в финал Кубка России, впервые это случилось в 2005 году. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов сегодня на поле не выходил.

Соперник команды Сергея Юрана по решающему кубковому поединку определится сегодня вечером в Санкт-Петербурге, где российский чемпион "Зенит" примет московский "Спартак".

Финальный матч Кубка России состоится 25 июля в Екатеринбурге. В прошлом розыгрыше победителем стал московский "Локомотив", выигравший у футболистов "Урала" со счетом 2:1.-0-