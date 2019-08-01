ХК "Динамо-Минск" планирует изменить время домашних матчей в КХЛ

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб "Динамо-Минск" планирует изменить время домашних матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".
"В прошлом сезоне поединки на "Минск-Арене" заканчивались после 22.00, и зрители добирались домой слишком поздно. Для многих, особенно для семей с детьми, это было неудобно. Тем более, если зрители приезжали из других городов. Поэтому в нынешнем сезоне мы планируем начинать шоу-программу в 19.00 (стартовое вбрасывание сместилось на 19.10)", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Соответствующее письмо направлено в КХЛ и ждет одобрения.-0-
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