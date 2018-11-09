ХК "Динамо-Минск" выставил Хохлова на драфт отказов, Артемов отправлен в "Шахтер"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" выставил защитника Илью Хохлова на драфт отказов, а нападающий Артем Артемов отправлен в фарм-клуб - солигорский "Шахтер", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Руководство команды не устраивают показатели игроков в текущем сезоне. Артем Артемов выходил на лед в девяти поединках, набранными очками не отметился, заработал коэффициент полезности "-1". Илья Хохлов провел 20 матчей, отдал одну результативную передачу. Его показатель полезности "-9".

Согласно статье 39 Правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.-0-