ХК "Динамо-Минск" заключил пробные контракты с тремя игроками

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 октября 2019
Минск Малооблачно +17°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:54 Соболенко прокомментировала итоги жеребьевки группового этапа WTA Elite Trophy Спорт
13:49 Число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август снизилось на 6% Общество
13:37 Товарооборот БУТБ в январе-сентябре вырос на 16% Экономика
13:32 Мозырянин соорудил у себя дома инсталляцию из арсенала времен войны Происшествия
13:29 Минчанин обманул более десяти человек на $100 тыс. Происшествия
13:25 Боеприпасы времен войны обнаружили в Брестской крепости Происшествия
13:25 В Минске задержали распространителя наркотиков с 150 г гашиша Происшествия
13:15 В Глубокском районе поезд насмерть сбил пенсионера Происшествия
13:11 Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Универсиады-2023 Экономика
13:10 Белорусский рубль на торгах 21 октября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:08 Лесхозы Гомельской области намерены выращивать больше саженцев для озеленения населенных пунктов Регионы
12:55 В Витебске по подозрению в организации финансовой пирамиды задержан директор фирмы Происшествия
12:52 Более 4,6 тыс. кубометров мусора убрали во время акции "Чистый лес" Общество
12:50 В Мозыре и Гомеле два 7-летних мальчика попали под авто Происшествия
12:50 Беларусь предлагает Свердловской области восстановить товарооборот в $580 млн Экономика
12:46 Шахматный турнир в Витебске соберет участников из Беларуси и России Регионы
12:43 Национальный центр маркетинга организует "Школу поставщика" по новым правилам госзакупок Экономика
12:35 Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
12:35 Более 7 тыс. актов о хищении электроэнергии составили сотрудники "Минскэнерго" с начала года Общество
12:28 Две девушки пропали в Гомеле Происшествия
12:28 Лукашенко в преддверии официального визита дал интервью крупнейшему информагентству Казахстана Президент
12:23 ХК "Динамо-Минск" заключил пробные контракты с тремя игроками Спорт
12:17 Выставка "Деревообработка" пройдет в Минске 22-25 октября Экономика
12:17 Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков по выполнению Директивы №1 Минспортом и Минприроды Общество
12:13 В Минске осужденному за кражу снизили срок наказания по протесту прокурора Происшествия
12:05 Беларусь и Куба намерены определить новые векторы экономического взаимодействия - посол Политика
12:05 Лесовосстановление в Гомельской области в 2020 году планируют провести на 16 тыс. га Регионы
11:55 Беларусь и Свердловская область хотят вместе разрабатывать решения для цифровых экономик Экономика
11:54 Полный пакет упрощений предоставлен 168 белорусским уполномоченным экономическим операторам в ЕАЭС Экономика
11:53 Вокруг планеты: В Нью-Йорке прошел собачий Хэллоуин-парад Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Спорт
21 октября 2019, 12:23

ХК "Динамо-Минск" заключил пробные контракты с тремя игроками

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Чемпионат КХЛ-2019/2020"
Минское "Динамо" лидирует в КХЛ по средней посещаемости матчей
Минское "Динамо" потерпело 5-е подряд поражение в чемпионате КХЛ, разгромно уступив "Торпедо" в домашнем матче

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" заключил пробные контракты с тремя игроками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров". 

Из минской "Юности" на просмотр приглашен 23-летний форвард Егор Гайнетдинов. За три сезона, проведенных в экстралиге, нападающий сыграл в 87 поединках и набрал 41 очко. В составе "Юности" Егор Гайнетдинов стал чемпионом (2018/2019) и серебряным призером (2017/2018), выиграл Кубок Беларуси (2019/2020). 

Из солигорского "Шахтера" приглашен 27-летний нападающий Евгений Дадонов. В рядах "горняков" форвард выступает три последних сезона. В текущем чемпионате страны он выходил на лед в 18 поединках, забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач. Евгений Дадонов является двукратным чемпионом Беларуси (сезоны-2014/15 и 2016/2017), а также трехкратным бронзовым призером национального первенства (2012/2013, 2017/2018, 2018/2019). 

Третий игрок, подписавший с "Динамо" пробное соглашение, - защитник Никита Крыскин. Он провел в гродненском "Немане" последние три сезона. В текущем чемпионате Беларуси Никита Крыскин выходил на лед в 18 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. 

Генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков отметил, что тренерский штаб внимательно следит за национальным чемпионатом, постоянно просматривает потенциальных новичков, которые могли бы помочь "зубрам", а в перспективе и национальной сборной. "На Егора Гайнетдинова тренеры "Динамо" обратили внимание во время недавних матчей "Юности" в хоккейной Лиге чемпионов. Он проявил в них характер, бойцовские качества, которые, несомненно, будут востребованы и в КХЛ. Евгений Дадонов и Никита Крыскин давно на виду в отечественной экстралиге, они выступают в топовых клубах, определяют игру своих команд. Мы готовы дать им шанс попробовать свои силы на новом уровне", - сказал он. 

По словам Дмитрия Баскова, селекционный процесс не останавливается ни на минуту, и "зубры" делают все возможное, чтобы улучшить игру команды и достичь необходимого результата. 

В случае удачного прохождения просмотра с игроками будут заключены контракты. 

Следующий матч минское "Динамо" проведет 22 октября в "Минск-Арене" против казахстанского "Барыса".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хк Динамо-Минск хоккей чемпионат КХЛ
Новости рубрики Спорт
Соболенко прокомментировала итоги жеребьевки группового этапа WTA Elite Trophy
Арина Соболенко. Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА Арина Соболенко откроет малый итоговый турнир WTA поединком против гречанки Марии Саккари
Дарья Ткачева. Фото из архива Белорусские грации выиграли 11 золотых медалей турнира на призы Марины Лобач
Фото Lega Pallavolo Serie A "Сора" с белорусом в составе потерпела поражение от "Кальцедонии" в первом туре итальянской волейбольной суперлиги
Фото из архива ХК "Неман" Определились соперники гродненского "Немана" в полуфинале хоккейного Континентального кубка
Во время матча. Фото ХК "Неман" Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Неман" в гостевом матче чемпионата Беларуси
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко предлагает Свердловской области расширить производственную кооперацию в машиностроении
Лукашенко в преддверии официального визита дал интервью крупнейшему информагентству Казахстана
Беларусь и Куба намерены определить новые векторы экономического взаимодействия - посол
100 000 рублей разыграют уже завтра – присоединяйтесь в прямом эфире!
Топ-новости
Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан
Онлайн-конференция о подготовке и переподготовке безработных пройдет в БЕЛТА 22 октября
Уборка картофеля завершается в Беларуси
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 октября из-за тумана
Более 4,6 тыс. кубометров мусора убрали во время акции "Чистый лес"
Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков по выполнению Директивы №1 Минспортом и Минприроды
В Минске и областных центрах 20 октября побиты температурные рекорды
Выставка "Деревообработка" пройдет в Минске 22-25 октября
Макей находится с рабочим визитом в Германии
Людмила Псыщаница завоевала золото молодежного ЧЕ по тяжелой атлетике в Бухаресте
В Витебске и Витебском районе маршрутки будут возить переписчиков бесплатно
МТЗ расширяет учебную базу в России
Товарооборот БУТБ в январе-сентябре вырос на 16%
Белорусский боксер Николай Веселов защитил чемпионский пояс WBA Continental
Выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио начинаются в Беларуси
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.