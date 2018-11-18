ХК "Гомель" добился второй победы в Континентальном кубке и вышел в суперфинал

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" победили французский "Лион" со счетом 2:1 и вышли в суперфинал Континентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче группы D в "Шарлемань-Арене" подопечным Олега Хмыля приходилось отыгрываться. Во втором периоде точным броском у белорусов отметился Николай Сусло. На 41-й минуте Александр Жидких вывел "Гомель" вперед - 2:1.

В другом матче второго тура казахстанский "Арлан" обыграл в овертайме латвийский "Курбадс" - 4:3.

Турнирное положение: "Гомель" - 6 очков, "Арлан" - 4, "Лион" - 1, "Курбадс" - 1. Клубы, занявшие первое и второе места, вышли в следующий раунд турнира.

В заключительном туре, сегодня в 16.00, хоккеисты "Гомеля" сыграют с "Арланом" и определят между собой победителя квартета.

В группе Е в суперфинал Континентального кубка вышли британский "Белфаст" и польский "Катовице". Финальные матчи состоятся с 11 по 13 января. Место проведения будет определено позже.-0-