ХК "Гомель" добился второй победы в Континентальном кубке и вышел в суперфинал

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" победили французский "Лион" со счетом 2:1 и вышли в суперфинал Континентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче группы D в "Шарлемань-Арене" подопечным Олега Хмыля приходилось отыгрываться. Во втором периоде точным броском у белорусов отметился Николай Сусло. На 41-й минуте Александр Жидких вывел "Гомель" вперед - 2:1.
В другом матче второго тура казахстанский "Арлан" обыграл в овертайме латвийский "Курбадс" - 4:3.
Турнирное положение: "Гомель" - 6 очков, "Арлан" - 4, "Лион" - 1, "Курбадс" - 1. Клубы, занявшие первое и второе места, вышли в следующий раунд турнира.
В заключительном туре, сегодня в 16.00, хоккеисты "Гомеля" сыграют с "Арланом" и определят между собой победителя квартета.
В группе Е в суперфинал Континентального кубка вышли британский "Белфаст" и польский "Катовице". Финальные матчи состоятся с 11 по 13 января. Место проведения будет определено позже.-0-
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