Хоккеисты "Гомеля" потерпели крупное поражение от "Лиды" в экстралиге накануне суперфинала Континентального кубка

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" уступили с крупным счетом 1:6 в чемпионате Беларуси в экстралиге соперникам из "Лиды". Поражение случилось перед выездом белорусской команды в Белфаст (Северная Ирландия), где состоится суперфинал Континентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды встречались недавно, 6 января, и "рыси" одержали победу - 3:1. Лидчанам в повторной игре удалось взять убедительный реванш. После матча главный тренер гомельчан Олег Хмыль признал, что это был один из худших поединков команды в текущем сезоне, в чем есть и его вина. "Хотел поберечь ребят к решающим матчам Континентального кубка", - отметил главный тренер.

Финальный турнир пройдет с 11 по 13 января на Arena Belfast (7400 зрителей). В решающей стадии Континентального кубка "Гомель" сыграет 11 января с "Белфастом" (Северная Ирландия), 12 января "Арланом" (Казахстан) и 13 января "ГКС Катовице" (Польша).

Беларусь ранее трижды принимала финальную часть розыгрыша почетного трофея: в 2004-м в Гомеле, а в 2011 и 2018 годах кубок разыграли в Минске. Хоккейный клуб "Юность" является трехкратным победителем турнира.

В чемпионате Беларуси в экстралиге в прошедшем туре "Юность" по буллитам одолела "Динамо-Молодечно" - 3:2. Решающий гол в серии послематчевых бросков по воротам "Динамо-Молодечно" записал на свой счет Станислав Лопачук.

Действующий чемпион экстралиги "Неман" уверенно переиграл жлобинский "Металлург" - 4:1. Солигорский "Шахтер" на своей площадке одержал победу над молодежной сборной Беларуси до 20 лет - 8:1.

В турнирной таблице первую строку удерживают подопечные Михаила Захарова: "Юность-Минск" - 91 (38), "Неман" - 79 (37), "Шахтер" - 78 (38), "Динамо-Молодечно" - 66 (39), "Гомель" - 54 (38), "Металлург-Жлобин" - 39 (38), "Лида" - 37 (38), Беларусь U-20 - 12 (38).

Очередные матчи в экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею состоятся 10 января.-0-