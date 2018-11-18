ХК "Гомель" проиграл "Арлану" и занял второе место в полуфинале Континентального кубка

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" уступили 0:3 казахстанскому "Арлану" и заняли второе место в группе D полуфинальной стадии Континентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После побед над "Курбадсом" из Латвии и французским "Лионом" подопечные Олега Хмыля заметно потеряли в физических кондициях в прошедшем поединке. К середине первого периода "Арлан" вел уже 2:0 и до финальной сирены контролировал ход матча.

Хоккейный клуб "Гомель" занял второе место в группе D и с клубом из Казахстана вышел в суперфинал Континентального кубка, который пройдет с 11 по 13 января.

Турнирное положение группы D: Арлан - 7 очков (3 игры), Гомель - 6 (3), Лион - 1 (2), Курбадс - 1 (2)

Вместе с "Арланом" и "Гомелем" борьбу за почетный трофей поведут ГКС "Катовице" и британский "Белфаст".-0-