ХК "Гомель" проиграл "Арлану" и занял второе место в полуфинале Континентального кубка

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" уступили 0:3 казахстанскому "Арлану" и заняли второе место в группе D полуфинальной стадии Континентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После побед над "Курбадсом" из Латвии и французским "Лионом" подопечные Олега Хмыля заметно потеряли в физических кондициях в прошедшем поединке. К середине первого периода "Арлан" вел уже 2:0 и до финальной сирены контролировал ход матча.
Хоккейный клуб "Гомель" занял второе место в группе D и с клубом из Казахстана вышел в суперфинал Континентального кубка, который пройдет с 11 по 13 января.
Турнирное положение группы D: Арлан - 7 очков (3 игры), Гомель - 6 (3), Лион - 1 (2), Курбадс - 1 (2)
Вместе с "Арланом" и "Гомелем" борьбу за почетный трофей поведут ГКС "Катовице" и британский "Белфаст".-0-
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