ХК "Юность" не будет участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2021/2022

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская "Юность" не будет участвовать в розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов (ХЛЧ) сезона 2021/2022, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Решение приняли учредители турнира на внеочередном собрании.

"В связи с последними инцидентами в Беларуси и последовавшими реакциями, влекущими за собой непредсказуемые последствия, путешествие в Минск и из Минска стало затруднительным. Было объявлено о приостановке различных перелетов, и эти решения уже вступили в силу, некоторые перелеты приостановлены по крайней мере до конца октября, и невозможно предусмотреть, что может произойти в дальнейшем, - цитирует заявление организаторов пресс-служба ФХБ. - В данный момент участники ХЛЧ не имеют возможности заблаговременного планирования маршрутов передвижения, а для того, чтобы розыгрыш ХЛЧ мог состояться и мы могли выполнить свои обязательства перед заинтересованными сторонами, нам необходимо четкое понимание ситуации".

При этом организаторы турнира добавили: "Независимо от нашего решения, Беларусь, которая является важной частью в истории ХЛЧ, остается уважаемым партнером, и мы бы хотели поблагодарить "Юность-Минск" и Федерацию хоккея Беларуси за их сотрудничество и усилия по разрешению ситуации в это непростое время".

Совет хоккейной Лиги чемпионов еще не принял решение относительно освободившегося места для участия в соревновании. В ближайшие недели будут рассмотрены и проанализированы различные варианты. О принятом решении будет сообщено дополнительно.

Во время жеребьевки турнира "Юность-Минск" попала в группу F, где должна была сыграть с командами "Оцеларжи"(Чехия), "Лександ" (Швеция) и "Фрибур-Геттерон" (Швейцария).-0-