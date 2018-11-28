ХК "Юность" пополнился форвардом Александром Жидких

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветеран хоккейного клуба "Гомель" Александр Жидких перешел в минскую "Юность", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.
В этом сезоне нападающий провел за "рысей" 22 матча и набрал 23 очка. Также он признан лучшим бомбардиром клуба.
Минская "Юность" возглавляет турнирную таблицу в чемпионате Беларуси с 64 очками. "Гомель" занимает пятое место - 41 балл. Минчане проведут матч 29 ноября в гостях у "Лиды", "рыси" на домашней арене попытаются обыграть молодечненское "Динамо".-0-
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