ХК "Минск" лидирует после первого тура чемпионата Беларуси по индор-хоккею

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда "Минск" лидирует после первого тура чемпионата Беларуси по индор-хоккею, который прошел на велодроме "Минск-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Столичная команда одержала победы во всех семи матчах. Подопечные Николая Санковца были сильнее прямых конкурентов за первое место. Минчанки обыграли гродненский "Ритм" - 2:0 (голы в активе Евгении Керноз и Юлии Юбко) и смолевичскую "Викторию" - 5:2.

После первого тура восемь команд чемпионата разделены на две группы. Четверка лучших команд ("Минск", "Ритм", "Виктория" и СДЮШОР "Темп" из Орши) продолжат борьбу за награды во втором туре (4-5 января), после чего состоится серия плей-офф турнира.

В мужском чемпионате Беларуси по индор-хоккею лидирует также "Минск", который в первом туре был сильнее брестского "Строителя" со счетом 5:2. Второй тур национального первенства состоится у мужчин 18-20 января в спортивном ядре велодрома "Минск-Арены".-0-