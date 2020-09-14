Фото из VK-аккаунта "Хоккей на траве Беларусь"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХК "Минск" выиграл Кубок Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФХТ.

В состязаниях, которые принимал Гродно, участвовали четыре дружины. Помимо минчан на почетный трофей претендовали еще одна столичная команда - СДЮШОР ХК "Минск-РЦОП", брестский "Строитель" и "Гроднооблспорт".

В итоге обладателем трофея стал ХК "Минск", одержавший три победы в трех матчах. Подопечные Сергея Дроздова на своем турнирном пути обыграли СДЮШОР ХК "Минск-РЦОП" (13:0), "Гроднооблспорт" (14:0) и "Строитель" (1:0).

Серебро выиграли хоккеисты из СДЮШОР ХК "Минск-РЦОП", сенсационно выигравшие у брестчан (3:0) и преодолевшие сопротивление гродненской команды - 3:2.

Третье место у "Строителя". Титулованные брестчане в этот раз праздновали успех лишь однажды: со счетом 9:1 был побежден "Гроднооблспортпром". Команда из города над Неманом замкнула турнирную таблицу розыгрыша, ни разу не выиграв по ходу состязаний.-0-