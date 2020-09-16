16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХК "Минск" выиграл Суперкубок Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче за почетный трофей, который прошел в Барановичах, столичные хоккеисты обыграли со счетом 2:1 своих принципиальных соперников из брестского "Строителя".

Накануне также определился обладатель аналогичного трофея среди женских дружин. В споре гродненского "Ритма" и ХК "Минск" сильнее были спортсменки из города над Неманом, взявшие верх в серии буллитов - 2:2 (буллиты: 3:0).

Матчи за Суперкубок Беларуси открыли новый соревновательный сезон в хоккее на траве. В пятницу стартует мужской чемпионат Беларуси, а в субботу - аналогичный женский турнир.-0-