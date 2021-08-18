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18 августа 2021, 18:11

"Хочу отстоять честь пружанского футбола": почему женщина согласилась стать главным тренером мужской команды

Фото из архива
Фото из архива
В начале августа в нашем футболе произошло знаменательное событие: впервые главным тренером мужской команды стала женщина. Экс-игрок "Бобруйчанки", "Виктории", "Надежды", "Немана" и сборной Беларуси Елена Адамчук возглавила ФК "Пружаны", выступающий во второй лиге (третьем по силе дивизионе). Встретились с Еленой и узнали, как она оказалась в профессиональном футболе, что предшествовало ее назначению в "Пружаны" и почему ей легко работается с парнями.

"Мальчишки звали на помощь, когда проигрывали"

К спорту Елену приобщил старший брат. Он постоянно брал ее с собой на различные секции: по легкой атлетике, волейболу, настольному теннису. Даже в хоккей вместе играли и в футбол.

"Мы жили возле стадиона, поэтому в футбол играли постоянно. Была мальчишеская компания: родной старший брат, два двоюродных и еще несколько соседских пацанов. Больше всего любила действовать в атаке. У меня неплохо получалось забивать голы. Уже в подростковом возрасте, когда играли двор на двор или улица на улицу, прибегали ко мне мальчишки и говорили: "Лена, побежали, мы проигрываем". Тогда я тихонечко собиралась и отправлялась помочь им", - рассказывает Елена Адамчук.

На девочку среди мальчишек никто не обращал внимания. Ей было интересно с ними, но и с подружками часто играла: в классики прыгали, в резиночки.

Футбольной секции в те времена в Пружанах не было. О профессиональной карьере Елена тогда и не думала. После школы, которую она окончила с отличием, решила стать историком. Поступила в Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина, но спорт не забросила.

"Однажды хорошо выступила в эстафете, и мне предложили заниматься легкой атлетикой. Я в шутку поинтересовалась: "А футбола у вас нет?" Через несколько дней меня нашел Георгий Дорбуашвили. Он занимался в Бресте развитием женского футбола и тренировал местный клуб "Виктория", который выступал во второй лиге чемпионата СССР. Стала с ними тренироваться, постепенно пробилась в состав. Поначалу думала, что это всего лишь увлечение. Но когда получила вызов в сборную СССР, захотелось заниматься футболом профессионально", - говорит Елена Адамчук.

Ее родители в самом начале были против футбольной карьеры дочки. "Для них стало шоком то, что я после учебы в вузе уйду в профессиональный спорт. После того, как оказалась в сборной СССР, стали вызывать и в сборную Беларуси, папа оттаял: начал смотреть мои игры, поддерживать, гордиться, - улыбается спортсменка. - Мама, наверное, просто уже смирилась".

"Не думала заниматься "Пружанами"

Потом в карьере Елены Адамчук были "Бобруйчанка" и могилевская "Надежда". С ними она не единожды становилась чемпионом Беларуси и даже признавалась лучшей футболисткой страны. Естественно, с такими достижениями Елена Адамчук стала одним из ключевых игроков национальной сборной. Пока в один момент травма спины на продолжительное время не выбила спортсменку из строя. Тогда ей, жившей на тот момент в Молодечно, предложили тренировать детей и женскую команду: "Подписала контракт с гродненским "Неманом". Жила так: в день матчей ездила в Гродно, а в остальные дни занималась тренировками со своими подопечными", - вспоминает тренер.

Через несколько лет Елену пригласили стать старшим тренером в только что созданной футбольной секции в ДЮСШ ?1 в родных Пружанах. Там она набрала команду не только мальчиков, но и девочек. Здесь ее и позвали в главные тренеры ФК "Пружаны". В первом круге они не одержали ни одной победы, один раз даже проиграли со счетом 0:19.

"Я не думала заниматься "Пружанами". Но меня задело все, что творилось с командой в первой половине сезона. Да еще знакомые тренеры донимали вопросами в стиле: "Что у вас там творится в Пружанах? Неужели все так провально?" Захотелось отстоять честь пружанского футбола. И, конечно, было интересно поработать на таком уровне", - поделилась она.

Первым делом новый тренер приступила к обновлению команды: в составе добавились 19 игроков - все в свое время занимались у Елены Адамчук. В основном студенты университета или школьники.

"Пытаемся наладить тренировочный процесс. Но у нас не профессиональная команда, футболисты работают в разных организациях: в лесхозе, пожарной части? Из-за этого сложно наиграть линию: не все могут собраться. Пытаемся работать и в этих условиях", - говорит Елена.

И получается неплохо. С Еленой Адамчук на тренерском мостике "Пружаны" провели четыре игры, в которых одержали три победы (правда, одну техническую: соперник не приехал на матч) и один матч завершили вничью.

"Дифирамбы петь рано: две команды, которые мы обыграли, сопоставимого с нами уровня. Оценим работу в конце сезона", - добавляет главный тренер.

Вадим БАННЫЙ,
газета "7 дней".-0-
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