8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" победили "Лиду" во втором туре группового этапа Кубка Салея-2020. Встреча команд группы Б завершилась со счетом 4:1 (2:0,1:0,1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Рыцари" с первых минут прочувствовали силу соперника, который обрушил серию атак на ворота Павла Шелесного. И голкипер не выручил дважды. Сначала Кирилл Никулин подставил клюшку. Затем хлестко, с "кистей", отправил шайбу в сетку ворот голкипера Никита Пышкайло.

Молодечненцы на этом не остановились и продолжили нагнетать ситуацию у ворот «Лиды», и небезуспешно. Результативную атаку на свой счет записал Илья Казьянин.

"Рыцари", напротив, не могли продвинуться дальше средней зоны, увязая в оборонительных порядках динамовцев. В заключительной трети матча подопечным Константина Кольцова удалась атака сходу, и Илья Казьянин оформил голевой дубль. К чести "Лиды", команда из Гродненской области не сдалась, и Денис Зайчик забросил шайбу престижа.

В остальных встречах группы Б "Могилев" нанес поражение "Пинским ястребам", а "Неман" не оставил шансов юниорской сборной Беларуси (U-18).

В споре могилевчан и пинчан "львы" взяли верх со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). У победителей отличились Максим Слыш, Александр Алешков и Виталий Вальков. В рядах пинской дружины результативная атака на счету Павла Позднякова

Гродненцы на опыте обыграли юниорскую дружину Беларуси (U-18) со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). В первой трети матча счет открыл Алексей Фурса. Во втором периоде подопечные Сергея Пушкова отличились еще трижды. Шайбы на свой бомбардирский счет записали Игорь Варивончик, Кристиан Дзюбиньски и Павел Ажгирей. У юниоров точным броском отметился воспитанник солигорского хоккея Арсений Сазанович.

Матчи третьего тура Кубка Салея-2020 состоятся в четверг, 13 августа. После завершения группового этапа, 22 августа, командам предстоит недельный перерыв.

Решающий раунд Кубка Салея состоится 29-30 августа в формате "Финала четырех". В первый день этой стадии турнира победители групповой стадии встретятся со столичными "Юностью" и "Динамо". На следующий день состоятся матчи за 3-е место и решающий поединок.

Место проведения "Финала четырех" будет определено после окончания группового раунда турнира. Решающие поединки примет одна из дружин квартета, которым предстоит оспаривать почетный трофей.

Действующий победитель Кубка Салея - минская "Юность". Год назад в споре за титул минские хоккеисты обыграли "Динамо-Молодечно" со счетом 3:2. Столичная дружина стала рекордсменом турнира, записав на свой счет шесть побед.-0-