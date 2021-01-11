Хоккеист "Динамо-Минск" Шейн Принс признан лучшим нападающим недели в КХЛ

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард минского "Динамо" Шейн Принс признан лучшим нападающим 17-й игровой недели в КХЛ. Такая информация содержится на официальном сайте Лиги, сообщает БЕЛТА.
Хоккеист "зубров" помог команде в трех матчах недели одержать две победы (над СКА и рижским "Динамо"). В этих встречах Шейн Принс набрал 6 (4+2) очков, сделал два дубля. Причем две заброшенные шайбы стали победными. Уроженец американского Рочестера не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+2". Суммарно он сделал 17 бросков по воротам соперника, совершил один силовой прием, а на нем дважды нарушали правила.
Всего в 36 играх сезона Шейн Принс набрал 36 (20+16) баллов и на данный момент входит в топ-6 снайперов Лиги.-0-