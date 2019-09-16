Хоккеист Егор Буяльский продолжит карьеру в дивизионе Б чемпионата Беларуси

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Егор Буяльский, выступавший за команду Западной хоккейной лиги (WHL) "Мус Джо" продолжит карьеру в сборной Беларуси U-20, выступающей в дивизионе Б чемпионата страны под руководством Дмитрия Дудика, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на портал Белорусской федерации хоккея.

В составе канадского клуба нападающий провел 69 матчей, заработав 14 (6+8) результативных баллов. На первенстве мира среди спортсменов, не достигших 18 лет в Швейцарии, где белорусы попали в восьмерку сильнейших, Егор Буяльский в пяти играх забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи.

WHL - одна из трех основных юниорских хоккейных лиг, которые образуют Канадскую хоккейную лигу. -0-