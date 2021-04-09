Хоккеист "Юности" Денис Мингалеев стал лучшим бомбардиром Кубка Президента сезона-2020/21

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард "Юности" Денис Мингалеев стал лучшим бомбардиром минувшего плей-офф чемпионата страны сезона-2020/21, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Нападающий минской команды догнал капитана "Гомеля" Германа Нестерова, набрав 4 (1+3) очка в финале, и возглавил топ из-за меньшего количества проведенных матчей. Оба завершили плей-офф с 16 (6+10) баллами. Также в топ-10 лучших бомбардиров плей-офф появились сразу три хоккеиста "Юности", которые до этой стадии располагались ниже, - Андрей Антонов, Михаил Стефанович и Максим Парфеевец.

Полная десятке лучших бомбардиров чемпионата страны выглядит следующим образом: Денис Мингалеев ("Юность") - 16 (6+10) очков в 15 матчах, Герман Нестеров ("Гомель") - 16 (6+10) очков в 16 матчах, Максим Рассейкин ("Юность") - 13 (10+3) очков в 15 матчах, Алексей Михнов ("Металлург") - 13 (8+5) очков в 13 матчах, Александр Скоренов ("Гомель") - 13 (6+7) очков в 16 матчах, Андрей Антонов - 13 (4+9) очков в 15 матчах, Михаил Стефанович (оба - "Юность") - 12 (4+8) очков в 12 матчах, Александр Еронов ("Металлург") - 12 (0+12) очков в 13 матчах, Максим Парфеевец ("Юность") - 11 (5+6) очков в 15 матчах и Евгений Астанков ("Металлург") - 11 (3+8) очков в 13 матчах.-0-