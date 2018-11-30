Хоккеист минского "Динамо" Кристиан Хенкель выбран КХЛ для участия в Матче звезд

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник минского "Динамо" Кристиан Хенкель примет участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги, который пройдет 19 и 20 января в Казани, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусской команды.

Хоккеист минского клуба был выбран КХЛ для участия в этом шоу. Кристиан Хенкель выступит за команду дивизиона Тарасова, где его партнерами будут вратари Илья Сорокин (ЦСКА) и Константин Барулин (ХК "Сочи"), защитники Якуб Накладал и Александр Елесин (оба - "Локомотив"), Никита Нестеров (ЦСКА), нападающий Кирилл Капризов (ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Миро Аалтонен ("Витязь"), Михал Ржепик ("Слован") и Эрик О'Делл (ХК "Сочи").

В текущем сезоне Кристиан Хенкель в 32 матчах за минское "Динамо" забросил 4 шайбы и сделал 11 результативных передач.-0-