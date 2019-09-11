Хоккеист минского "Динамо" Павел Денисов внесен в список травмированных

Во время матча "Спартак" - "Динамо-Минск". Фото ХК "Спартак"
Новости темы "Чемпионат КХЛ-2019/2020"
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник минского хоккейного клуба "Динамо" Павел Денисов внесен в список травмированных. Такая информация размещена на официальном сайте столичного клуба, сообщает БЕЛТА.
Хоккеист получил повреждение в матче с московским "Спартаком", который завершился в пользу "зубров" со счетом 5:4. Павел Денисов покинул лед в заключительной трети поединка. По предварительной информации, срок его лечения и восстановления - до 8 октября.
В начавшемся сезоне КХЛ Павел Денисов сыграл в трех матчах, проводя на площадке в среднем по 11 минут 23 секунды.-0-