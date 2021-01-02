Хоккеист минского "Динамо" Степан Фальковский стал одним из лучших игроков КХЛ в декабре

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник минского "Динамо" Степан Фальковский стал одним из лучших игроков КХЛ в декабре. Такое сообщение содержится на сайте КХЛ, сообщает БЕЛТА.

Защитник "зубров" набрал в девяти матчах 6 очков (3 гола + 3 результативные передачи) при показателе полезности "+6". Он нанес 8 бросков по воротам, на его счету также 11 силовых приемов и 8 заблокированных бросков.

Также лучшими игроками лиги по итогам декабря признаны нападающий казанского "Ак Барса" Стефан Да Коста и вратарь московского Динамо Александр Еременко.

Страж ворот "бело-синих" помог команде одержать шесть побед в шести матчах, в двух из них сыграл на ноль. По его воротам нанесено 184 броска (в среднем за игру 30,7), из которых Александр Еременко отразил 96,7%, коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,99.

Нападающий команды из столицы Татарстана в девяти играх записал себе в актив 16 очков (8+8) при показателе полезности "+2". На счету форварда казанского клуба дубли в матчах с хельсинкским "Йокеритом" (4:1) и московским "Динамо" (7:2).

Кроме того, сообщается, что лучшим новичком турнира в декабре вновь признан нападающий Иван Чехович из нижегородского "Торпедо", в 11 матчах набравший 10 очков (6+4) при показателе полезности "+7".-0-