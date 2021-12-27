Хоккеист Ринат Валиев перешел в минское "Динамо" из "Ак Барса"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский защитник Ринат Валиев перешел в состав хоккеистов минского "Динамо" из казанского "Ак Барса". Взамен казанская команда получила права на финского защитника Юлиуса Хонку. Такая информация размещена на официальном сайте динамовцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В нынешнем сезоне 26-летний новобранец "зубров" провел за "Ак Барс" одну встречу в регулярном чемпионате КХЛ. Кроме того, Ринат Валиев сыграл 23 матча в составе казанского "Барса" в российской ВХЛ, набрав 9 бомбардирских очков (1 шайба и 8 результативных передач). В прошлые годы он также провел 12 матчей в НХЛ, выступая за "Торонто" и "Монреаль".
Хоккеисты минского "Динамо" сейчас занимают 8-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 48 очков в 43 проведенных встречах. Свой следующий поединок подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 29 декабря на льду "Минск-Арены" против магнитогорского "Металлурга".-0-