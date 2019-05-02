Хоккеист сборной Беларуси Андрей Белевич заключил контракт с нижегородским "Торпедо"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий сборной Беларуси Андрей Белевич заключил контракт с нижегородским "Торпедо". Такая информация размещена на официальном сайте российского хоккейного клуба, сообщает БЕЛТА.

Один из самых перспективных форвардов последний сезон провел в "Динамо-Молодечно", в котором отметился 19 голами. 21-летний игрок является одним из лидеров молодежной сборной Беларуси, привлекался и в национальную команду, за которую выступил на турнире в Словакии Kaufland cup, но не смог пройти в основной состав на чемпионат мира в первом дивизионе в Нур-Султане.

В "Торпедо" отметили, что Андрей Белевич сможет выступать как в составе клуба КХЛ, так и во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

Другой российский клуб "Сибирь" продлил трудовые отношения с белорусским защитником Павлом Воробьем. Контракт рассчитан на два сезона. Павел Воробей перешел в новосибирский клуб из китайского "Куньлуня" в сентябре 2018 года.-0-