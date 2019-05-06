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Хоккеист сборной Беларуси Джефф Платт признан лучшим нападающим ЧМ в Казахстане

Спорт 06.05.2019 | 10:52
Джефф Платт. Фото hockey.by
Джефф Платт. Фото hockey.by

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист сборной Беларуси Джефф Платт признан лучшим нападающим чемпионата мира в первом дивизионе группы А, который завершился в Казахстане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

По итогам соревнований форвард набрал 7 (3+4) результативных баллов. Это третий результат среди всех игроков чемпионата. Показатель полезности в сборной у Джеффа Платта "+3".

Лучшим вратарем признан Мэтт Далтон (Республика Корея), у которого процент отраженных бросков - 93,68%. Лучший защитник - Даррен Диц (Казахстан).

Самый ценный игрок (MVP) - Никита Михайлис (Казахстан). Он лучший снайпер (4 гола) и бомбардир команды с 6 (4+2) очками.

Символическая сборная чемпионата выглядит следующим образом: Мэтт Далтон (Республика Корея), Даррен Диц - Леонид Метальников, Никита Михайлис (все Казахстан) - Джефф Платт (Беларусь) - Ким Сан Вук (Республика Корея).

Первое место заняла в чемпионате дивизиона I сборная Казахстана, которая под руководством белорусского специалиста Андрея Скабелки выиграла все свои матчи, одолев в последнем Венгрию, - 3:1. Белорусские хоккеисты финишировали вторыми.

Итоговое положение: Казахстан - 14 очков (5 матчей), Беларусь - 10 (5), Республика Корея - 9 (5), Словения - 6 (5), Венгрия - 3 (5), Литва - 3 (5).

В следующем году в элитном дивизионе выступят сборные Казахстана и Беларуси. Мировой форум в 2020 году пройдет в Швейцарии, а в 2019-м чемпионат с участием сильнейших сборных стартует 10 мая в Словакии.-0-

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Теги
хоккей, чемпионат мира по хоккею
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