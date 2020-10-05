Хоккеист сборной Беларуси Ник Бэйлен признан лучшим защитником пятой недели чемпионата КХЛ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист сборной Беларуси и челябинского "Трактора" Ник Бэйлен признан лучшим защитником пятой недели чемпионата КХЛ. Решение комиссии по определению лучших хоккеистов турнира содержится на официальном сайте Лиги, сообщает БЕЛТА.

Благодаря игре Ника Бэйлена челябинцы одержали две победы в двух гостевых встречах. Игрок сборной Беларуси набрал 4 (1+3) очка и не завершил ни одну из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+2". Ник Бэйлен нанес пять бросков по воротам, в среднем проводя на льду по 17 минут и 59 секунд. На его счету также два заблокированных броска.

Лучшим вратарем был признан Илья Ежов ("Витязь"), его команда на неделе одержала две победы: над "Авангардом" (2:1 Б) и рижским "Динамо" (6:1). Сухая серия Ежова составила 52 минуты и 33 секунды.

Лучшим форвардом недели признан Никлас Йенсен ("Йокерит"), одержавший с командой две победы в трех гостевых матчах. Датчанин набрал 5 (4+1) очков, отметившись дублем в матче с "Авангардом" и голами в ворота "Северстали" и "Локомотива". Нападающий в среднем проводил на льду 17 минут и 19 секунд, применил четыре силовых приема и блокировал один бросок.

Лучшим новичком недели был признан Егор Чинахов из "Авангарда", забросивший четыре шайбы. 19-летний нападающий отличался в каждом матче недели, а в игре с "Йокеритом" оформил первый дубль в КХЛ. Всего он нанес восемь бросков по воротам при среднем игровом времени 17 минут и 3 секунды. Форвард также совершил три силовых приема.-0-