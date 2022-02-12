Хоккеистки Финляндии стали последними полуфиналистками женского турнира ОИ

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборная Финляндии стала последним полуфиналистом женского хоккейного турнира XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном четвертьфинале финские хоккеистки не оставили шансов на успех сборной Японии, выиграв с крупным счетом 7:1. 14 февраля в поединке за выход в финал команде Финляндии предстоит встретиться с действующими олимпийскими чемпионками хоккеистками сборной США, которые победили команду Чехии с результатом 4:1.

В другом полуфинале обладательницы серебряных медалей ОИ-2018 канадки, которые разгромили шведских хоккеисток с сухим счетом 11:0, сыграют с командой Швейцарии, которая сегодня переиграла россиянок - 4:2.

Бомбардирскую гонку сейчас возглавляет канадка Натали Спунер, у которой 13 баллов (3 гола и 10 результативных передач).

Победители полуфинальных баталий 17 февраля сойдутся в поединке за чемпионский титул. Неудачники полуфинальной стадии 16 февраля проведут матч за третье место.

В решающем поединке Игр в Пхенчхане американки одолели канадок в серии послематчевых буллитов - 3:2. Обладателем бронзовых медалей стала сборная Финляндии, победившая в матче за третье место россиянок - 3:2. Женский хоккей представлен на Олимпиаде в седьмой раз. Побеждали только заокеанские команды: канадки четыре раза становились олимпийскими чемпионками, два титула у сборной США.-0-