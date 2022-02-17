Хоккеистки Канады вернули себе титул олимпийских чемпионок

17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Канадские хоккеистки вернули себе титул олимпийских чемпионок, обыграв в финале пекинских Игр команду США со счетом 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Канадки доминировали на протяжении всего сегодняшнего решающего поединка - и уже в первом периоде их лидеры Сара Нурс и Мари-Филип Пулен дважды поразили ворота соперниц. Во второй двадцатиминутке Пулен забросила свою вторую шайбу, а за три минуты до второго перерыва Хилари Найт отыграла один гол. В заключительной трети матча американки приложили максимум усилий, чтобы уйти от поражения и за 12 секунд до финальной сирены Аманда Кессель сократила разрыв до минимума, но на большее времени не хватило. Команда Канады взяла реванш у хоккеисток США за поражение в финале ОИ-2018 в Пхенчхане - тогда американки выиграли в серии послематчевых буллитов - 3:2. Женский хоккей представлен на Олимпиаде в седьмой раз. Побеждали только заокеанские команды: канадки пять раз становились олимпийскими чемпионками, два титула у сборной США.

Вчера в матче за бронзовые медали сборная Финляндии разгромила команду Швейцарии с результатом 5:1. В Пхенчхане-2018 финские хоккеистки также заняли третье место, обыграв россиянок со счетом 3:2.

Лучшим бомбардиром пекинских Игр стала Сара Нурс, в активе которой 18 баллов (5 шайб и 13 результативных передач).

Завтра на мужском хоккейном турнире состоятся два полуфинала. В первом из них финны встретятся со словаками, ворота которых защищает голкипер минского "Динамо" Патрик Рыбар, действующие олимпийские чемпионы россияне будут соперничать со сборной Швеции. Список лучших бомбардиров возглавляет канадский нападающий Адам Тамбеллини, у которого 7 очков (3+4). Неудачники полуфинальных встреч 19 февраля определят обладателя бронзовых наград, а победители 20 февраля встретятся в поединке за олимпийское золото.-0-