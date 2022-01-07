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07 января 2022, 13:02

Хоккеисты "Адмирала" и "Амура" победили в матчах КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дальневосточные команды добились побед в стартовых поединках очередного игрового дня чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во Владивостоке хоккеисты "Адмирала" переиграли одного из фаворитов КХЛ казанский "Ак Барс" с результатом 4:2. По ходу первого периода хозяева уступали 1:2, но потом сумели добиться победы, прервав серию из трех поражений кряду. В Хабаровске местный "Амур" проигрывал гостям из московского "Спартака", но смог догнать соперников и потом вырвать победу в овертайме со счетом 3:2.

Позже минское "Динамо" сыграет в подмосковной Балашихе с омским "Авангардом". Кроме того, сегодня состоятся еще четыре встречи: ЦСКА (Москва) - "Витязь" (Подольск), "Металлург" (Магнитогорск) - "Локомотив" (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Нижний Новгород), "Сочи" - "Нефтехимик" (Нижнекамск).-0-

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