Хоккеисты "Ак Барса" обыграли СКА в матче чемпионата КХЛ

11 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Казанский "Ак Барс" в гостях обыграл санкт-Петербургский СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральный поединок вторника завершился со счетом 3:1 в пользу команды из столицы Татарстана, гол и передачу в актив записал форвард казанцев Джордан Уил. Белорусский защитник "Ак Барса" Кристиан Хенкель провел на льду 16 мин., заблокировал два броска и исполнил один силовой прием. Для главного тренера СКА Романа Ротенберга это поражение стало первым на посту главкома армейцев.

Два других матча дня закончились со счетом 3:2. Финский "Йокерит" на чужом льду был сильнее московского "Динамо", продлив тем самым победную серию до четырех игр. У москвичей, напротив, три неудачи подряд. Череповецкая "Северсталь" также в гостях одолела подольский "Витязь". Исход встречи решился в овертайме – победу "сталеварам" принес Никита Гуслистов. Белорусский форвард череповчан Владислав Кодола нанес по чужим воротам два броска, результативными баллами не отметился.-0-