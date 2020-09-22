Хоккеисты "Ак Барса" победили "Авангард" в матче чемпионата КХЛ

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты казанского "Ак Барса" с трудом одолели омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ. Судьба поединка решилась в серии буллитов - 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В основное время встречи за "Ак Барс" забросил Станислав Галиев, который провел 200-й матч в КХЛ, а победный буллит реализовал Александр Хованов. У проигравших отличился Оливер Каски. Отметим также, что в составе казанцев на лед выходил Кристиан Хенкель, а за омскую дружину еще три белорусских хоккеиста: Никита Комаров, Кирилл Готовец и Андрей Стась.

В еще одном матче дня, который завершился в серии послематчевых бросков, "Нефтехимик" из Нижнекамска дома победил хабаровский "Амур" - 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0). У дружины из Татарстана отличились Тимур Хафизов и Александр Кучерявенко. В серии буллитов победную попытку реализовал Либор Гудачек. Белорус Роман Граборенко в команде Вячеслава Буцаева выходил на лед в третьей паре игроков обороны. За "тигров" забрасывали Александр Полунин, открывший счет в матче и Артур Гиздатуллин.

Не смогли выявить сильнейших в основное время матча екатеринбургский "Автомобилист" и подольский "Витязь". Подмосковная дружина оказалась сильнее в овертайме - 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

У "Витязя" отличились Маттиас Теденбю, Линус Хульстрем и Иван Ларичев. На 64-й минуте встречи точку в ней поставил латышский хоккеист Каспарс Даугавиньш. Победная шайба стала для него 250-м очком, добытым в матчах КХЛ.

У уральцев результативные броски на счету Алексея Макеева, Чарлза Геноуэя и Ильи Овчинникова. Белорусский игрок "Автомобилиста"Джефф Платт на лед выходил, но на сей раз завершил матч без результативных действий.

Также стоит отметить победу "Северстали" над челябинским "Трактором" - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу забросил на 53-й минуте игрок "стальных" Артем Гареев. У череповецкой команды в третьем звене на лед выходил капитан сборной Беларуси Владислав Кодола. За "белых медведей" выступали два его товарища по национальной дружине Ник Бейлен и Олег Евенко.

В Уфе "Сочи" под руководством белорусского специалиста Александра Андриевского победили местный "Салават Юлаев" - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Положительных результатов для "леопардов" в матчах двух команд не случалось с 2016 года. У команды из Краснодарского края шайбы забросили экс-игрок минской "Юности" Дмитрий Колготин, Ансель Галимов и Никита Точицкий. Для последнего это был 300-й матч в КХЛ. У башкортостанской дружины отличились Сакари Маннинен и Дмитрий Кургышев. Что касается белорусских игроков уфимцев, то Дмитрий Коробов и Евгений Лисовец, очков не набрали, завершив матч с коэффициентом полезности "+1".

Еще три встречи в чемпионате КХЛ не состоялись из-за коронавируса. Но если матчи с участием нур-султанского "Барыса" и нижегородского "Торпедо" были перенесены без очковых потерь для этих клубов, то "Локомотиву" из Ярославля было засчитано техническое поражение за неявку на игру против "Кунлуня". Сделано это было в соответствии с пунктом 15 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ. Для китайской команды победа в несостоявшейся игре стала первой в текущем сезоне. В первых семи встречах чемпионата "краснозвездные" набрали одно очко.

Ранее в текущем сезоне КХЛ техническое поражение было засчитано финскому "Йокериту", 3 сентября не приехавшему в Минск на матч против "зубров".-0-